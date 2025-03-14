Средства ПВО сбили четыре БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб сейчас работают на местах падения обломков беспилотников, добавил господин Собянин. Один БПЛА попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме, сообщает «РИА Новости».

Сегодня, 14 марта, с 06:13 мск вводились временные ограничения на работу московского аэропорта Внуково для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять авиарейсы с 05:25 мск. В 07:27 мск ограничения в обоих аэропортах были сняты.

Аналогичные ограничения были введены в ночь на пятницу в аэропортах Саратова и Сочи. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, над регионом были сбиты беспилотники.

По данным Минобороны, вечером накануне,13 марта, средства ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и один — над Белгородской. По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».