Бастрыкин запросил доклад по делу о массовом отравлении школьников в СУНЦ УрФУ

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о массовом отравлении учеников СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Доклад о ходе и результатах расследования главе СКР представит руководитель СКР по Свердловской области Богдан Францишко. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее у 27 учащихся СУНЦ УрФУ от 16 до 18 лет, которые проживают в общежитии, диагностировали острый гастроэнтерит, были госпитализированы 20 человек — с вечера 11 марта от них стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, позднее количество заболевших увеличилось до 31 человека. В лицее планировали осмотреть всех 206 учеников для выявления всех пострадавших. По результатам проверок у сотрудников пищеблока СУНЦ выявили норовирус. Возбуждено уголовное дело по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Подробнее о произошедшем — в материале «Госпитализация вылилась в дело»

Ирина Пичурина