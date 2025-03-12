Количество заболевших в СУНЦ УрФУ увеличилось до 31 человека

В Екатеринбурге за медицинской помощью в связи с массовым заболеванием в СУНЦ УрФУ обратились 30 подростков, а также один взрослый, сообщили в минздраве Свердловской области. На текущий момент из них госпитализированы 28 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В настоящее время состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Всю необходимую медицинскую помощь учащиеся получают в полном объеме»,— сказано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе УрФУ, занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы на 19-30 марта.

Напомним, ранее у 27 учащихся СУНЦ УрФУ от 16 до 18 лет, которые проживают в общежитии, диагностировали острый гастроэнтерит, были госпитализированы 20 человек — с вечера 11 марта от них стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание. Планируется осмотреть всех 206 учеников для выявления всех пострадавших. Роспотребнадзор Свердловской области и прокуратура Кировского района Екатеринбурга начали проверку.

Ирина Пичурина