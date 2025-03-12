Госпитализация вылилась в дело

В Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). За медицинской помощью обратился 31 человек – 28 госпитализированы. Учеников перевели на дистанционное обучение до начала весенних каникул, а живущих в общежитии массово выселяют для обработки помещений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося, проверку проводят прокуратура и Роспотребнадзор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт СУНЦ УрФУ Фото: Сайт СУНЦ УрФУ

Вечером 11 марта в СУНЦ УрФУ произошло массовое отравление учащихся. За медицинской помощью обратился 31 один человек, в том числе один взрослый, 28 человек были госпитализированы с жалобами на самочувствие и признаками кишечной инфекции, сообщили в свердловском минздраве. По предварительным данным, они заболели острым гастроэнтеритом. Утром 12 марта на месте работали пять бригад скорой помощи. Сейчас учащиеся получают необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как «близкое к удовлетворительному».

Специализированный научно-учебный центр при УрГУ появился в 1990 году. Основной корпус лицея с общежитием расположен на ул. Данилы Зверева, 30. Здесь учатся школьники с 8 по 11 класс, обучение предполагает разделение на восемь профильных классов. В СУНЦе около 700 учеников, из них 209 проживают в интернате при лицее.

В пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что помимо госпитализированных школьников все проживающие в общежитии ученики были осмотрены, четверо находятся в изоляторе с «неподтвержденными симптомами». «По возможности проводится выселение из интерната. Для оставшихся организована доставка горячего питания. Учебный процесс переведен в дистанционный формат», — прокомментировали в УрФУ. Ученики будут на дистанте вплоть до каникул, начало которых запланировано на 19 марта. К очному обучению школьники вернуться только 30 марта.

Сейчас службы вуза проводят обработку помещений в соответствии с карантинными требованиями СанПиНа.

«У руководящих работников организаций, обеспечивающих питание и клининг, запрошены документы для проведения проверки — медицинские карты, прививочные сертификаты сотрудников, информация о блюдах, продуктах и их поставщиках, о проводимых работах по уборке помещений и используемых при этом материалах», — добавили в вузе.

Эпидемиологическое расследование начало региональное управление Роспотребнадзора.

После обращения учащихся за медицинской помощью проверку начала и прокуратура Кировского района Екатеринбурга. По данным ведомства, учащиеся начали обращаться за медицинской помощью вечером 11 марта. Прокуратура также собирает информацию о самочувствии детей, проживающих с родителями. Сотрудники проверяют документацию о закупке продуктов и воды. Ведомство также проверит соблюдение законодательства об организации питания школьников.

К ситуации подключись следователи — территориальный следственный отдел Следственного комитета РФ по Кировскому району возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Представители СКР осматривают место происшествия, изымают документацию, допрашивают представителей образовательного учреждения. Ведомство проведет исследования, которые определят степень тяжести вреда здоровью школьников.

По данным прокуратуры, поставщиком питания в СУНЦ является ООО «Общественное питание».

В компании корреспонденту «Ъ-Урал» пояснили, что комментарии по ситуации могут дать только официальные службы, которые смогут пояснить причины произошедшего по итогам проверок. По данным системы «Спарк», «Общественное питание» зарегистрировано в 2014 году, его директором является Михаил Фомин. Владелец компании — Антон Фомин, ему также принадлежит предприятие питания «Топ», обслуживающее школы и детские лагеря.

ООО «Общественное питание» обслуживает и другие образовательные учреждения региона, в частности, школы в Верхней Салде, Артемовском районе, екатеринбургскую школу-интернат №6. В 2021 году на предприятии прошло несколько внеплановых проверок Роспотребнадзора, ведомство выявило более ста нарушений.

Анна Капустина