У сотрудников пищеблока СУНЦ, где отравились дети, выявили норовирус

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе исследований выявил норовирус у большинства заболевших учащихся лицея, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: Сайт СУНЦ УрФУ Учебный корпус СУНЦ УрФУ

Фото: Сайт СУНЦ УрФУ

Напомним, в Екатеринбурге произошло массовое отравление учащихся специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). За медицинской помощью обратились 34 человека. Учеников перевели на дистанционное обучение до начала весенних каникул, а живущих в общежитии массово выселяют для обработки помещений.

Кроме того, норовирус был обнаружен у двух сотрудников пищеблока, где специалисты выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. В их числе: неудовлетворительное санитарное состояние помещений и оборудования, несоблюдение условий хранения сырья и готовой продукции, нарушение поточности технологических процессов.

Организатором питания является ООО «Общественное питание», деятельность которого, на данный момент, временно приостановлена.

Роспотребнадзором выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ситуация остается на контроле ведомства.

Подробнее — в материале «Госпитализация вылилась в дело».

Полина Щуцкая