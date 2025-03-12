СК возбудил дело после массового заболевания учащихся СУНЦ УрФУ

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ) после того, как 30 учеников специализированного учебно-научного центра Уральского Федерального университета (СУНЦ УрФУ) обратились с жалобами на рвоту и недомогание, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Утром 12 марта 2025 года в общежитии одного из образовательных учреждений зарегистрировано массовое заболевание. За медицинской помощью обратились более 30 человек, большинство из которых обучающиеся в возрасте 16-18 лет госпитализированы», — говорится в сообщении СК с уточнением, что тяжелого состояния у заболевших не установлено.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», с вечера 11 марта от учеников, проживающих в общежитии, стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание. Ученикам диагностировали острый гастроэнтерит. В пресс-службе УрФУ отметили, что в связи с массовым заболеванием занятия в лицее будут проводиться дистанционно вплоть до каникул, которые запланированы в период на 19-30 марта.

По факту происшествия прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поручил министру здравоохранения региона Андрею Карлову провести оперативный осмотр всех 206 учащихся.

Мария Шараева