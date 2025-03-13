Открытие представительства Татарстана в Индии и Иране, кончина композитора Софии Губайдулиной

В Иране и Индии планируется открытие представительств Татарстана. Как сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер, запуск представительства в Иране состоится раньше, чем в Индии.

На 93-м году жизни скончалась известный композитор из Татарстана София Губайдулина. Она родилась в 1931 году в Чистополе и окончила Казанскую и Московскую консерватории. Губайдулина создала музыку для 25 кинокартин, включая мультфильмы «Маугли» (1971) и «Человек и его птица» (1975), а также фильм Ролана Быкова «Чучело» (1983).

В 2022 году она была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».

В Татарстане рассматривают возможность создания своей площадки в промышленной зоне Египта. Недавно был ратифицирован договор о передаче участка под будущую площадку, однако окончательное решение пока не принято. Вопрос остается на стадии обсуждения.

На финал Всероссийской олимпиады школьников по труду (технологии) в Казани выделят 32,1 млн руб. из бюджета Татарстана.

«Транспортная нерудная компания», специализирующаяся на перевозках, подала иск к фирме «Вираж-Плюс», которая занимается сносом зданий, с требованием взыскать более 48 млн руб.

Иск был направлен 19 февраля этого года. Из заявленной суммы 24,5 млн руб. относятся к основному долгу, а еще 23,5 млн руб. — к пеням, начисленным с 7 февраля 2025 года. Прокуратура Татарстана привлечена к делу в качестве третьего лица.

В Казани таксист, спровоцировавший ДТП с 11 пострадавшими на автобусной остановке, использовал поддельную справку от психиатра-нарколога. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ за изготовление и использование подложных документов.

Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов утвердил обвинительное заключение в отношении экс-вице-премьера Павла Данилова. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов