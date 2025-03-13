Татарстан направит 32,1 млн рублей на проведение олимпиады по труду

На проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по труду (технологии) в Казани направят 32,1 млн руб. из республиканского бюджета. Об этом сообщает Минфин Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан направит 32,1 млн руб. на проведение олимпиады по труду

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстан направит 32,1 млн руб. на проведение олимпиады по труду

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В этот же период в республике проведут заключительные этапы Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре и русскому языку.

Олимпиады пройдут с 18 по 25 апреля.

Дарья Сайфиева