Татарстан направит 32,1 млн рублей на проведение олимпиады по труду
На проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по труду (технологии) в Казани направят 32,1 млн руб. из республиканского бюджета. Об этом сообщает Минфин Татарстана.
Татарстан направит 32,1 млн руб. на проведение олимпиады по труду
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В этот же период в республике проведут заключительные этапы Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре и русскому языку.
Олимпиады пройдут с 18 по 25 апреля.