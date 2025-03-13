Скончалась татарстанский композитор София Губайдуллина

В возрасте 93 лет ушла из жизни композитор из Татарстана София Губайдуллина. Об этом сообщает мэрия Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран София Губайдуллина после окончания концерта в Москве (1995 год).

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ София Губайдуллина после окончания концерта в Москве (1995 год).

Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ

София Губайдуллина родилась в Чистополе в 1931 году. Окончила Казанскую и Московскую консерватории.

В 1969 — начале 1970 годов она работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки им. Скрябина.

С 1991 года проживала в Германии.

Она написала музыку к 25 кинокартинам, среди них: мультфильмы «Маугли» (1971) и «Человек и его птица» (1975), фильм Ролана Быкова «Чучело» (1983) и другие.

В 2022 году София Губайдулина была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».

Дарья Сайфиева