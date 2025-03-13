Татарстан прорабатывает возможность создания промышленной площадки в Египте

Власти Татарстана прорабатывают вопрос о возможности создания своей площадки в промышленной зоне Египта. Об этом в интервью РБК Татарстан сообщил заместитель главы Минпромторга Татарстана Герман Лернер.

«Если говорить о Египте, то работа находится на стадии диалога с Минпромторгом России. Там уже достаточно давно присутствует ВЭБ.РФ, в промзоне, которая расположена неподалеку от Суэцкого канала, под Россию выделен земельный участок», — рассказал он.

Он отметил, что договор о передаче этого участка России был ратифицирован на днях, но окончательное решение пока не принято, обсуждение продолжается.

ВЭБ.РФ — это госкорпорация по развитию России.

Дарья Сайфиева