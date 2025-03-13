Главные новости к утру 13 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине было бы выгодно России, но для нее также есть «много минусов». Об этом он сообщил в Овальном кабинете, не вдаваясь в подробности. Также глава Белого дома выразил надежду, что Москва примет предложение о 30-дневном перемирии. Он добавил, что у него есть рычаги давления на Россию в этом вопросе.

В Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, российские военнослужащие и волонтеры эвакуировали с территории Суджи 68 человек.

В 2024 году объем нового бизнеса на рынке лизинга упал на 7%. Основной вклад в отрицательную динамику внес розничный сегмент, корпоративный поддержали разовые крупные сделки, выяснил «Ъ». В 2025 году сокращение объемов бизнеса составит 15–25%, впервые с 2015 года нисходящий тренд на рынке будет наблюдаться два года подряд.

Запуск миссии SpaceX Crew-10 к Международной космической станции (МКС) с участием российского космонавта Кирилла Пескова перенесли на 14 марта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщила пресс-служба NASA.

Президент США Дональд Трамп не стал продлевать действие лицензии американского Минфина 8L, позволявшей иностранным компаниями проводить расчеты за энергоресурсы России через российские банки, находящиеся под санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Аэропорты Калуги, Саратова и Волгограда в ночь на 13 марта приостанавливали работу на несколько часов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения во всех трех воздушных гаванях сняты.