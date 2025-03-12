Аэропорты Калуги и Саратова приостановили работу

Аэропорты Калуги и Саратова временно не принимают и не отправляют авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Калуги приостановил работу с 21:12 мск, Саратова — с 22:30 мск.

Как сообщило Минобороны, с 20:00 до 22:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями.

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