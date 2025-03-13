Ландшафтный пожар на месте падения дрона в Ростовской области потушили

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ландшафтный пожар на месте падения беспилотника в хуторе Калининском потушили. По его словам, расположенный вблизи промышленный объект из-за горения сухой травы не пострадал.

По данным Минобороны, вечером накануне, 12 марта, средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников. По пять дронов сбили над Брянской и Ростовской областями, три — над Калужской областью и один — над Белгородской.

На фоне атаки дронов аэропорты Калуги, Саратова и Волгограда приостановили работу, сообщила пресс-служба Росавиации Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя четыре часа аэропорт Саратова возобновил работу.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».