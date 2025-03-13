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Коммерсантъ FM
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Ландшафтный пожар на месте падения дрона в Ростовской области потушили

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ландшафтный пожар на месте падения беспилотника в хуторе Калининском потушили. По его словам, расположенный вблизи промышленный объект из-за горения сухой травы не пострадал.

По данным Минобороны, вечером накануне, 12 марта, средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников. По пять дронов сбили над Брянской и Ростовской областями, три — над Калужской областью и один — над Белгородской.

На фоне атаки дронов аэропорты Калуги, Саратова и Волгограда приостановили работу, сообщила пресс-служба Росавиации Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя четыре часа аэропорт Саратова возобновил работу.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».

Фотогалерея

Последствия массированной атаки БПЛА на Подмосковье

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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