Минобороны сообщило о 14 сбитых беспилотниках над четырьмя регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников с 20:00 мск до 22:30 мск, сообщила пресс-служба Минобороны. По пять дронов было уничтожено над Брянской и Ростовской областями, три — над Калужской областью и один — над Белгородской.

Как написал в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, при падении обломков одного из беспилотников в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Данные уточняются, добавил господин Слюсарь.

В двух южных районах Воронежской области также были сбиты несколько дронов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Позднее он написал, что пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

В Брянской и Калужской областях пострадавших нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не комментировал атаку.

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