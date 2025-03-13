Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорте Саратова «Гагарин» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения действовали в течение четырех часов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, уточнило ведомство.

Ограничения на прием и отправку авиарейсов также действуют в аэропортах Волгограда и Калуги. По информации Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников вчера, 12 марта, с 20:00 мск до 22:30 мск. По пять дронов было уничтожено над Брянской и Ростовской областями, три — над Калужской областью и один — над Белгородской.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».