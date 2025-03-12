В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения на работу воздушной гавани введены с 23:10 мск. Ранее работу временно приостановили аэропорты Калуги и Саратова.

По информации Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников с 20:00 мск до 22:30 мск. По пять дронов было уничтожено над Брянской и Ростовской областями, три — над Калужской областью и один — над Белгородской.

В Ростовской области при падении обломков дрона в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта, сообщал глава региона Юрий Слюсарь. На место выехали пожарные. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет.

В двух южных районах Воронежской области также были сбиты несколько дронов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Позднее он написал, что пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

В Брянской и Калужской областях пострадавших нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не комментировал атаку.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».