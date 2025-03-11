Главные новости за 11 марта. Белгород, Курск, Липецк, Орел.
До пяти выросло количество погибших при ударе по ТЦ в Курской области.
Белгородский регоператор нашел подрядчиков для вывоза ТКО за 1,5 млрд рублей.
Российские военные освободили 12 населенных пунктов Курской области.
Отмену ЕГЭ и ОГЭ для белгородских и курских школьников продлили на 2025 год.
Полковник ВСУ, применивший химоружие в курском селе, получил заочный приговор.
В Черноземье продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом.
Белгородский и орловский ипотечные рынки сократились больше, чем на треть.
У губернатора может появиться больше полномочий для увольнения мэра Липецка.
Один человек погиб и шестеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.
«Эконива» с активами в Черноземье начала выпуск безлактозной продукции.
Ночью над Черноземьем уничтожили 173 беспилотника.
Житель Владимира пострадал при ночной атаке БПЛА в Липецкой области.