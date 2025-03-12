Четыре работника курского завода комбикорма погибли при атаке ВСУ

Сегодня утром ВСУ ударили по комбикормовому заводу в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. В результате атаки погибли четверо сотрудников предприятия — трое мужчин и женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Еще один работник завода получил тяжелые ранения. Его доставляют в областную клиническую больницу в Курске. Второму пострадавшему оказывают помощь на месте, он отказался от госпитализации.

На месте находятся полицейские, сотрудники регионального главка МЧС, члены батальона «Барс-Курск», представители здравоохранения и органов власти.

UPD: По факту удара СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы).

Вечером 10 марта стало известно, что ВСУ атаковали торговый центр «Добрыня» в Беловском районе Курской области. В этот момент в нем находились посетители. В результате погибли пять человек, еще несколько пострадали. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова