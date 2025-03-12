СКР возбудил уголовное дело по факту убийства четырех мирных курян

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту террористического акта, совершенного ВСУ против мирных жителей Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в марте 2025 года украинские военнослужащие убили не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района. Тела с признаками насильственной смерти были найдены в Церкви Воздвижения Креста Господня.

Следственные действия продолжаются, идет опознание потерпевших и назначение судебных экспертиз. Всех причастных к преступлению обещают установить и привлечь к ответственности.

Об освобождении Черкасского Поречного стало известно 10 марта. В конце января Следственный комитет России обнародовал детали расследования уголовного дела о теракте, совершенном в другом курском селе — Русское Поречное. Следствие установило причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 мирных жителей.

О ходе наступательных действий российских войск у курского города Суджа — в материале «Ъ-Черноземье» «Заготовка для котла».

Анна Швечикова