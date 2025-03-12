Сменился начальник управления по делам ГО и ЧС в мэрии Липецка

Николай Новиков покинул пост начальника муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Липецка». С 11 марта его место занял бывший замначальника Евгений Крутских. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Липецка

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Здание администрации Липецка

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Уточняется, что господин Новиков останется в команде городской администрации. С 2011 он был вице-мэром Липецка — председателем департамента транспорта, дорог и благоустройства. Осенью 2016 года оставил эту должность по собственному желанию и возглавил МКУ.

Евгению Крутских 37 лет. Он окончил Воронежский институт МВД по специальности «Юриспруденция». Служил в вооруженных силах РФ. Некоторое время работал в липецком УФСИН, а также в управлении внутренней политики администрации Липецка.

Алина Морозова