В Орле могут построить многоэтажку за 360 млн рублей

Орловское ООО «Жилищная компания "Авилон"» заявило проект девятиэтажного дома (жилой комплекс «Юность») в переулке Складской в Орле. Его планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Объем вложений может составить 360 млн руб., следует из проектной декларации.

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Планируется построить кирпичный дом на один подъезд площадью 6,4 тыс. кв. м на земельном участке в собственности компании на 3,5 тыс. кв. м. Под жилые помещения отводится 4,3 тыс. кв. м. Проект предусматривает 80 квартир, из них 47 однокомнатных и 33 двухкомнатных. Их площадь составляет от 43 до 80,2 кв. м. Они будут продаваться с использованием эскроу-счетов.

На придомовой территории запланированы детская и спортивная площадки, озеленение с газоном и деревьями, а также 28 гостевых парковочных мест.

«Авилон» также будет выступать генеральным подрядчиком проекта. По собственным данным, компания специализируются на возведении социальных и сельскохозяйственных объектов, жилых домов, военных сооружений, ремонте объектов культурного наследия, а также проектировании работ.

В конце февраля стало известно, что «Авилон» участвует в крупном проекте по комплексному развитию территории на 4,2 га в Орле. Застройщик заявил о намерении инвестировать 3,6 млрд руб., что почти втрое превышает минимальную сумму, установленную городской администрацией.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова