В Казани после ДТП на остановке с пострадавшими проведут рейд по проверке такси

После аварии с водителем такси на автобусной остановке в Казани, где пострадали люди, проведут дополнительную проверку работы таксистов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейд пройдет в Казани 12 марта.

Работа по профилактике нарушений водителями такси в столице Татарстана проводится на ежедневной основе, отметили в Госавтоинспекции.

10 марта водитель такси, пытаясь объехать автобус, врезался в автобусную остановку в Казани. После ДТП 9 из 11 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД».

В анализах водителя были обнаружены следы наркотических веществ. Сейчас решается вопрос о возможном административном аресте мужчины.

Дарья Сайфиева