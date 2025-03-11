«Добрыня» попал под удар

Стали известны некоторые подробности ракетного удара по торговому центру «Добрыня» в курской приграничной слободе Белой, совершенного в понедельник вечером. При налете погибли четыре мирных жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обстрел Курской области в минувший понедельник начался еще днем, когда украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в приграничном Глушковском районе. Минно-взрывные ранения получили 71-летний мужчина и 85-летняя женщина, которых госпитализировали в областную больницу.

В течение дня под ударами беспилотников находился и другой приграничный район — Беловский, граничащий с Суджанским районом, где с августа идут бои с вторгнувшимися на территорию РФ украинскими формированиями. Местные власти предупреждали жителей, что дроны атакуют деревню Гирьи, и просили не возвращаться в серую зону. Вечером украинские формирования нанесли ракетный удар по соседней слободе Белой.

Под огонь попал торговый центр «Добрыня», в котором находились пришедшие за покупками после работы местные жители.

Врио губернатора Александр Хинштейн сразу же сообщил, что в результате атаки погибли три человека, девять получили ранения. Позже количество погибших увеличилось до четырех. Известно, что от ранений скончались две женщины 1959 и 1988 годов рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша, а среди раненых — четверо подростков 13–14 лет. По факту обстрела слободы Белой Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Всех пострадавших госпитализировали в ЦРБ, а позже силами санавиации транспортировали в областную больницу. В Курске раненых навестил Александр Хинштейн. В больнице он встретился с бойцами спецназа «Ахмат», которые в Суджанском районе по 14-километровому участку перекрытой газовой магистрали прошли в тыл врага. Военнослужащие, которые провели в трубе шесть дней, сейчас также находятся под наблюдением врачей. Господин Хинштейн в своем Telegram-канале особо отметил, что среди участников этой операции был боец с позывным Добрыня ростом 195 см.

Во время приезда врио губернатора больницу также посетил командир «Ахмата» Апты Алаудинов. По словам Александра Хинштейна, он высоко отозвался о жителях региона: «Лучше не скажешь — куряне сделаны из железа, любые испытания им по плечу».

В соседней с Курской Белгородской области в течение понедельника несколько населенных пунктов подверглись атакам более чем 120 беспилотников.

Днем в приграничном городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА погиб мирный житель. В других районах дроны массово атаковали автомобили: в валуйском селе Шелаево из-за удара по машине пострадали два мирных жителя, в краснояружских поселках Степное и Красная Яруга — боец самообороны и один гражданский. Еще один мирный житель получил ранения в Ракитянском районе, в селе Бобрава. Все пострадавшие госпитализированы.

Всего за понедельник в Белгородской области от обстрелов и атак беспилотников пострадали десятки домов и автомобилей. В Краснояружском районе после удара дрона была повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения в данный момент остаются 36 местных населенных пунктов, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный в соседнем Ракитянском районе.

Сергей Толмачев, Воронеж