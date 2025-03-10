Песков: спецслужбы России делают все для безопасности страны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские специальные ведомства делают все, что нужно для обеспечения безопасности в стране. Глава пресс-службы Кремля сказал это, комментируя лишение аккредитации двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, которых обвинили в работе на спецслужбы Соединенного Королевства.

«В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается всё, что должно»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Сегодня, 10 марта, ФСБ России обвинила двух сотрудников британского посольства в разведывательно-подрывной деятельности. Как сообщила служба безопасности, при въезде в Россию они указали ложные данные. МИД России выразил Британии «решительный протест» из-за нарушения закона о порядке выезда и въезда в Россию.

В ноябре прошлого года ФСБ обвинила второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора в шпионаже. По версии спецслужбы, он намеренно указал ложные данные при въезде в страну. В ответ на это Лондон лишил аккредитации российского посла Андрея Келина. Великобритания назвала это ответной мерой на «неспровоцированное и безосновательное» лишение аккредитации Уилкса Эдварда Прайора.