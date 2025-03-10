РФ выразила протест Британии из-за ложных сведений от дипломатов при въезде

Россия выразила «решительный» протест Британии из-за подачи ее дипломатами ложных сведений при получении разрешения на въезд, говорится на сайте МИД РФ. Этот шаг является нарушением закона о порядке выезда и въезда в Россию №114-ФЗ (п. 2 ст. 26). Указано, что в случае эскалации со стороны Лондона российская сторона отреагирует зеркально.

Представителя британского посольства уже проинформировали об отзыве аккредитации сотрудников дипмиссии, которые связаны со спецслужбами королевства. В течение двух недель им необходимо выехать из России. «Вновь подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности»,— сказано в пресс-релизе российского МИДа.

Гражданам Великобритании, которые в будущем будут подавать документы на российскую визу, рекомендуют сообщать о себе только достоверную и полную информацию.

Сегодня, 10 марта, ФСБ России обвинила двух сотрудников посольства Великобритании в Москве в разведывательно-подрывной деятельности. Это второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид. При въезде в Россию они указали ложные данные.