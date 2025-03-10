ФСБ обвинила двух британских дипломатов в шпионаже

Федеральная служба безопасности России выявила двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Это второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид. При въезде в Россию они также указали ложные данные, нарушив законодательство РФ. На этом основании МИД России лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель.

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«ФСБ России выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации»,— говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое поступило в «Ъ».

В начале февраля британская сторона лишила аккредитации посла РФ в Лондоне Андрея Келина. Уточняется, что это ответная мера на «неспровоцированное и безосновательное» лишение аккредитации в России британского дипломата в ноябре прошлого года.

Тогда ФСБ обвинила второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора в шпионаже. По данным спецслужбы, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложные данные.