Следствие попросит арестовать Александру Митрошину

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что сегодня направит в Чертановский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, для блогера Александры Митрошиной. По информации «Ъ», речь идет о домашнем аресте. Блогера обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, Александра Митрошина получила более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Также проверяется ее возможная причастность к другим экономическим преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Александра Митрошина

Фото: @alexandramitroshina Блогер Александра Митрошина

Фото: @alexandramitroshina

Накануне сообщалось, что в результате судебного заседания госпожу Митрошину могут отправить под домашний арест. Такую же меру пресечения для блогера запрашивала защита. В СКР подтвердили, что она полностью признала вину. По словам адвоката, блогер готова сотрудничать со следствием.

В пятницу, 7 марта, оперативные службы задержали Александру Митрошину в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая. Днем 8 марта ее доставили в СКР по Москве.

Подробности — в материале «Ъ» «"Матерь бложья" нашла понимание у следствия».