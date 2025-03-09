Защита Митрошиной заявила о ее готовности сотрудничать со следствием

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, намерена просить суд назначить ей домашний арест вместо содержания под стражей, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов. Заседание суда по мере пресечение пройдет завтра, 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Митрошина в 2022 году

Фото: Телеграм-канал Саши Митрошиной Александра Митрошина в 2022 году

Фото: Телеграм-канал Саши Митрошиной

«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста»,— сказал адвокат агентству ТАСС.

Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи. Днем 8 марта ее доставили на допрос в здание ГСУ СКР по Москве. Ей предъявлено обвинение по делу об отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, блогер не уплатила налоги на сумму свыше 127 млн руб. Часть этих средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. Она полностью признала вину. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Матерь бложья не отмылась».