Защита Митрошиной заявила о ее готовности сотрудничать со следствием
Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, намерена просить суд назначить ей домашний арест вместо содержания под стражей, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов. Заседание суда по мере пресечение пройдет завтра, 10 марта.
Александра Митрошина в 2022 году
Фото: Телеграм-канал Саши Митрошиной
«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста»,— сказал адвокат агентству ТАСС.
Александру Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи. Днем 8 марта ее доставили на допрос в здание ГСУ СКР по Москве. Ей предъявлено обвинение по делу об отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, блогер не уплатила налоги на сумму свыше 127 млн руб. Часть этих средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. Она полностью признала вину. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Матерь бложья не отмылась».