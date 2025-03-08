Time: обрабатывавшие данные со спутников западные специалисты покинули Украину

Иностранные специалисты, которые помогали обрабатывать разведданные в военном штабе Киева, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник. «Западные партнеры», как пишет издание, занимались данными, полученными с помощью западных спутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Никого не осталось»,— заявил источник издания, который близок к генштабу вооруженных сил Украины. Он не сказал, каких именно партнеров имеет в виду.

Один из офицеров в Киеве заявил изданию, что отказ США делиться своими разведданными с Украиной привел к серьезным потерям, а также ударил по боевому духу солдат. Он добавил, что российские войска получили преимущество на линии соприкосновения.

5 марта стало известно, что власти США перестали предоставлять Украине разведданные. Информацию подтвердил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Приостановка касается только той информации, которую ВСУ используют для нанесения ударов вглубь российской территории, писало Sky News.

4 февраля президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение затронуло все поставки американского вооружения, включая то, которое уже находится на самолетах, кораблях или ждет отправки на Украину из Польши. Белый дом принял это решение после встречи президентов Украины и США в Вашингтоне. Страны ЕС пытаются заполнить пробел в военной поддержке. Так Франция продолжает делиться с Украиной данными разведки, заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню.

Подробности — в материале «Ъ».