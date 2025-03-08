Ростехнадзор разрешил эксплуатацию «УГМК Арены» в Екатеринбурге

Сотрудники Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) не выявили нарушений обязательных требований в ходе осмотра энергоустановок «УГМК Арены» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. «Выдано уведомление о внесении сведений в реестр разрешений на допуск в эксплуатацию»,— добавили в Ростехнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Строительство «УГМК Арены» завершилось в начале февраля. Площадь многофункциональной площадки составляет 111,6 тыс. кв. м, комплекс может вместить 12 тыс. зрителей спортивных мероприятий и 15 тыс. зрителей концертов. На «УГМК Арене» будут проводить хоккейные матчи, турниры по фигурному катанию, керлингу, спортивной гимнастике, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта, а также выставки, шоу и концерты.

Первой игрой на новой ледовой арене стал тестовый матч «Автомобилиста» с «Толпаром». В начале марта свердловский хоккейный клуб переедет на «УГМК Арену» из КРК «Уралец», на котором провел прощальный матч. В пятницу, 7 марта, стартовала продажа билетов на первый матч «Автомобилиста» на новой арене. Свердловская команда сыграет с московским ЦСКА 10 марта.

Строительство «УГМК Арены» началось в 2019 году на месте снесенной в марте 2018 года телебашни. Отмечалось, что возведение ледовой арены обойдется в 10-13 млрд руб., позже стоимость объекта увеличилась до 23 млрд руб.

Василий Алексеев