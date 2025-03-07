Трамп: Россия и Украина заключат мир, потому что у них нет выбора

Президент США Дональд Трамп считает, что украинские власти хотят заключить мирный договор с Россией, потому что у них нет выбора. При этом он утверждает, что в аналогичном положении находится российская сторона.

«Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что в определенном смысле — о котором знаю только я — у них тоже нет выбора»,— сказал господин Трамп (цитата по AP).

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Господин Путин говорил, что это делает любой переговорный процесс нелегитимным.

На этой неделе Дональд Трамп заявил о готовности господина Зеленского сесть за стол переговоров, а также о готовности к ним России. Однако он считает, что и Москве, и Киеву надо будет пойти на уступки.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».