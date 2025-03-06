Свердловский замминистра, просивший учителей хвалить Куйвашева, ушел в отставку

Заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов оставил должность спустя восемь лет работы на посту, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. По данным сайта министерства, господин Зеленов координировал работу департамента профессионального образования и отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, в 2022 году, Юрий Зеленов попытался оставить должность после опубликованного в «Октагоне» сообщения из чата с сотрудниками образовательных учреждений, в котором он просил оставлять положительные комментарии под постами губернатора Евгения Куйвашева в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Позже заместитель министра извинился перед работниками, отметив, что это была его личная инициатива, он назвал ее «ошибочной». Господин Куйвашев отказался принимать отставку господина Зеленова, однако принял решение о привлечении чиновника к дисциплинарной ответственности.

Отставка Юрия Зеленова произошла спустя два дня после назначения на пост министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной. Она сменила на посту Юрия Биктуганова, который в октябре 2024 года перешел на работу в Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) на должность и.о. ректора.

Подробнее о новом главе свердловского минобра — в материале «Ъ-Урал» «Министру урезали молодежную политику».

Василий Алексеев