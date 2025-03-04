Министром образования Свердловской области назначена Светлана Тренихина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 4 марта назначил Светлану Тренихину на пост министра образования региона, сообщили в областном департаменте информационной политики. Она сменила на этой должности Юрия Биктуганова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев и Светлана Тренихина

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев и Светлана Тренихина

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона поставил ряд задач для нового министра: одним из приоритетов стало обновление учреждений среднего профессионального образования и развитие проекта «Профессионалитет». Светлана Тренихина отметила важность подготовки кадров не только для промышленности, но и для других направлений. «И, конечно, мы должны говорить о создании безопасных и комфортных условий в детских садах, школах, учреждениях СПО и вузах — условий, обеспечивающих все возможности для развития нашего подрастающего поколения»,— подчеркнула министр.

Светлана Тренихина родилась в Свердловске, окончила Уральский государственный университет имени А.М. Горького (УрГУ) и Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). Она имеет 25-летний стаж работы на руководящих должностях в системе образования Среднего Урала, включая восемь лет в качестве директора гимназии в Екатеринбурге, кроме того, она возглавляла Институт развития образования региона. В 2024 году стала первым заместителем министра образования и молодежной политики Свердловской области. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и звание почетного работника сферы образования РФ.

Напомним, Юрий Биктуганов покинул министерство образования Свердловской области осенью 2024 года, чтобы занять должность ректора Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), объединенного с Российским государственным профессионально-педагогическим университетом (РГППУ).

Ирина Пичурина