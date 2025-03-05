Елисейский дворец подтвердил визит Макрона, Стармера и Зеленского в США

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует посетить Вашингтон с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец. The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники писала, что в США они проведут переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

«Планируется, что президент Макрон вновь направится в Вашингтон вместе с Зеленским и премьер-министром Великобритании»,— заявила представитель правительства Франции Софи Прима (цитата по AFP).

Как писала Daily Mail, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер хотят «выступить единым фронтом» с планом мирного урегулирования на Украине, а Лондон намерен убедить Вашингтон возобновить военную помощь Киеву. На прошлой неделе французский президент и британский премьер уже встречались с Дональдом Трампом по отдельности, чтобы убедить США помочь в реализации европейской миротворческой миссии на Украине.

Однако вслед за этим состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла на повышенных тонах из-за спора лидеров по урегулированию конфликта. Кир Стармер позднее созвонился с президентами США и Украины. Накануне господин Зеленский выразил сожаление из-за произошедшего в Белом доме и заявил о готовности к миру.

О планах Европы по Украине — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».

Лусине Баласян