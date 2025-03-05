Daily Mail: Стармер и Макрон хотят вместе с Зеленским встретиться с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон готовы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправиться в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, встреча может пройти на следующей неделе.
Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters
Утверждается, что господа Стармер и Макрон хотят «выступить единым фронтом» с планом мирного урегулирования на Украине. Детали плана издание не приводит. Источники в британском правительстве заявили, что Лондон также предпринимает усилия «на всех уровнях», чтобы убедить Вашингтон как можно скорее возобновить военную помощь Киеву.
США приостановили поставки после ссоры господ Трампа и Зеленского, которая случилась во время визита президента Украины в Вашингтон 28 февраля. Их встреча переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. The Wall Street Journal писала, что без военной помощи США у украинской армии хватит оружия до лета.
Франция и Великобритания выдвинули план завершения украинского кризиса. Он предусматривает «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» Украины при продолжении ее военной поддержки.
О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».