Daily Mail: Стармер и Макрон хотят вместе с Зеленским встретиться с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон готовы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправиться в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, встреча может пройти на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

Утверждается, что господа Стармер и Макрон хотят «выступить единым фронтом» с планом мирного урегулирования на Украине. Детали плана издание не приводит. Источники в британском правительстве заявили, что Лондон также предпринимает усилия «на всех уровнях», чтобы убедить Вашингтон как можно скорее возобновить военную помощь Киеву.

США приостановили поставки после ссоры господ Трампа и Зеленского, которая случилась во время визита президента Украины в Вашингтон 28 февраля. Их встреча переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. The Wall Street Journal писала, что без военной помощи США у украинской армии хватит оружия до лета.

Франция и Великобритания выдвинули план завершения украинского кризиса. Он предусматривает «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» Украины при продолжении ее военной поддержки.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».