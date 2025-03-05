Французская Eutelsat предложила ЕС развернуть спутники на Украине

Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с Евросоюзом (ЕС) предоставление Украине дополнительного доступа в интернет. Акции компании растут уже два дня на фоне слухов о том, что ее спутники могут заменить сервис Starlink Илона Маска.

Eutelsat управляет 35 спутниками на геостационарной орбите и расширила свою сеть на низкой околоземной орбите до 600 спутников после покупки британской OneWeb в 2023 году. Спутники OneWeb аналогичны тем, которые использует Starlink, чей парк из примерно 7000 аппаратов обеспечивает доступ в интернет в 125 странах, в том числе на Украине.

Представитель Eutelsat заявил, что у компании есть геостационарные спутники, подходящие для использования на Украине. «Мы обмениваемся с ЕС мнениями о том, как мы можем внести свой вклад в усиление Украины»,— заявили Reuters в компании.

Акции Eutelsat за последние два дня выросли в цене более чем втрое, увеличив ее рыночную капитализацию на €1 млрд. Использование Украиной спутниковой связи Starlink, предоставление которой частично финансируется Пентагоном, оказалось под угрозой после публичной ссоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Их встреча в Вашингтоне 28 февраля была досрочно прекращена из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. После этого США приостановили поставки оружия ВСУ. Reuters писало, что Украину также могут отключить от Starlink, но владеющий SpaceX (ей принадлежит система спутников) Илон Маск это не подтвердил.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».