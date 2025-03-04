Главные новости к утру 4 марта

Представитель Белого дома заявил, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании украинский стороны в содействии заключению мирного соглашения. «Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению»,— сказал Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности. По данным Bloomberg, остановлены не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Агентство отмечает, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии.

Министерство коммерции Китая объявило о намерении принять ответные меры против Соединенных Штатов из-за повышения пошлин на китайские товары. Ведомство выразило «резкое недовольство и решительный протест» из-за действий США. В министерстве отметили, что действия Соединенных Штатов нарушают правила Всемирной торговой организации и угрожают многосторонней торговой системе.

Нефтесервисный рынок трансформируется на фоне сокращения добычи углеводородов и стагнации спроса. Как считают в группе ДРТ, эти факторы приведут к консолидации российского сектора вокруг крупнейших игроков, а также увеличению доли сервисных подразделений внутри вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Владельцев цифровых платформ могут обязать не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную лексику. Под предлагаемое регулирование, согласно новой версии законопроекта о платформенной экономике, подпадают, в частности, издательские группы. В Минэкономразвития заверяют, что норма направлена на унификацию действующих правил: сейчас этот вопрос регулируется законом «О государственном языке». Маркетплейсы отмечают, что для доступа к товарам «18+» пользователь должен подтвердить свой возраст, а издательства — что все товары с бранью уже и так давно маркируются.

Рынок сельхозтехники начал год с резкого падения продаж. Импортные поставки почти встали на фоне индексации утильсбора, тогда как отгрузки российской техники продолжают тормозить высокие ставки, низкая доходность аграрного бизнеса, а также, как считают участники рынка, неравные конкурентные условия. Дилеры смотрят на рынок пессимистично, участники отрасли говорят о необходимости господдержки во избежание более драматического падения продаж.

Общее увеличение спроса на санаторные услуги подстегивает рост числа бронирований здравниц: на весенне-летний период их количество выросло на 5–20%. Но из-за ограниченного предложения темпы роста этого рынка вскоре замедлятся: сейчас популярные объекты уже работают с полной загрузкой. В условиях дефицита средняя стоимость ночи в санаториях и пансионатах за год прибавила 10–15%.