Weekend №6–2025

Ар-деко в Милане под правильным углом, купола и крапива Касимова, канареечный смокинг и сетчатые драпировки на красной дорожке «Оскара-‍2025», жирный стол и скудный досуг белых медведей, ирония и фантазии Петра Шерешевского, семейные проблемы в новом хорроре по Стивену Кингу, а также другие кино- и театральные премьеры, выставки, книжные новинки, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Искусство угла подачи

В Милане открылась выставка к столетию ар-деко

Art Déco. Il trionfo della modernità («Ар-деко: Триумф современности») в миланском палаццо Реале посвящена столетию стиля, который для широкой публики до сих пор остается самым узнаваемым — если не на глаз, то уж точно на слух. Слово «ар-деко» знают все, кто хоть как-то интересуется искусством, и даже многие из тех, кто не вовлечен в него вовсе. Однако именно благодаря этой известности, ар-деко плотно обросло штампами. Но, кажется, итальянцам удалось найти угол, под которым интересно смотреть на этот стиль сегодня.

Фото: Carlotta Coppo

«Передние лапы действуют как весла, а задние выполняют роль руля»

Что исследователи знают о косолапых пловцах арктических вод

Только что прошли День белого медведя и День Арктики. А 3 марта праздновали Всемирный день дикой природы. Все это поводы поговорить о животном, которое считается самым крупным наземным млекопитающим отряда хищных. Вот что рассказывает о нем Юрий Суетин, научный сотрудник отдела науки национального парка «Русская Арктика».

Фото: Roger Viollet Collection / Getty Images

Город двух цивилизаций

Касимов — где храмы на виду, а минарет в овраге

Как часто бывает с малыми русскими городами в глухомани, издалека — с Оки или с холмов на ее берегу — город смотрится невероятно красиво. Советской застройки тут почти нет, есть дома в один-два этажа, все утопает в зелени, над ней купола и колокольни, при этом буйный рельеф, придающий городу черты богатырские и театральные. Как войдешь в город, ситуация ухудшается — дома никто не ремонтировал с дореволюционных времен, тут и там пепелища, асфальт разбит в хлам, переулки превратились в тропинки сквозь крапиву с помойками. Впрочем, так везде, и в Касимове даже лучше, чем много где.

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

По ком стучит барабан

Вышел новый хоррор по Стивену Кингу

Российский прокат вскоре после мировой премьеры пополнил причудливый фильм ужасов «Обезьяна» Осгуда Перкинса, вдохновленный одноименным рассказом про игрушку, провоцирующую чудовищные смерти. При чем тут сатирическая анимация или проблема созависимых отношений, станет понятно, если не закрывать глаза.

Фото: Global Film

«Хотя бы в искусстве-то надо, чтобы добро побеждало зло»

Режиссер Петр Шерешевский между двух премьер

Он очень востребован — прямо сейчас в разных театрах идет больше 30 его спектаклей. За год в качестве главного режиссера МТЮЗа он выпустил несколько громких премьер. Самая свежая и успешная — январская «Улитка на склоне» по повести братьев Стругацких. А 10–11 марта на сцене того же МТЮЗа пройдет премьера «Торговцев резиной» по Ханоху Левину.

Фото: Александр Коптяев

Куда приводит дорожка

Специальный корреспондент Weekend Елена Стафьева изучила наряды «Оскара–2025»

Каждый раз, когда я смотрю церемонию вручения наград Американской киноакадемии, у меня возникает ощущение, будто прямо перед красной дорожкой открылся портал в ад и оттуда друг за другом вылезают все эти женщины в кринолинах, корсетах и с русалочьими хвостами. Сколько бы большая мода не расчленяла все эти кринолины и корсеты, на «Оскаре» они вновь предстают перед нами целые и невредимые — как новые, подтверждая свою адскую природу.

Но иногда та кропотливая работа по разрушению нормативной моды, которая идет в последнее десятилетие, добирается и сюда — и тогда здесь мелькает что-то человеческое. Мой выбор нарядов «Оскара-2025» призван показать эти живые ростки на красной дорожке и объяснить, откуда они берутся.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Самое актуальное на неделю с 6 марта

Театральные и кинопремьеры, новые выставки и книги

В начале месяца в галереях страны ищите женское. Оно — в цветочных узорах, сюрреалистических фантазиях и карнавальных масках. А мужское обнаружится само — в истории одного московского особняка. На столичных сценах — легкие, стильные и красивые спектакли с сильным слабым полом в главных ролях. Названия книг — «Интуитивные страницы» и «Церемония жизни» — тоже настраивают на весну. А среди новинок российского проката особенно заметны постапокалиптическое фэнтези по рассказу Джорджа Р. Мартина, одновременно жестокое и солнечное кино с приветом от Алена Делона из 1969 года и канадско-иранский «почти Уэс Андерсон».

Фото: из собрания коллекционера Юрия Рябченюка

Очень плохой хороший мальчик

Как Марк Твен написал свой самый великий и запретный роман

В феврале в США отметили 140-летие выхода в свет «Приключений Гекльберри Финна», лучшего произведения Марка Твена, главной книги Америки, которую там все эти годы продолжают запрещать то из любви к рабству, то из ненависти к нему.