Главные новости к утру 3 марта

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж и Лондон разработали альтернативный план урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя прекращение огня в воздухе и на море, а также введение моратория на удары по энергообъектам в течение месяца. После этого, согласно предложению, на Украину отправят миротворцев.

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Оскар». Премию за лучший фильм получила «Анора». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана», на которую был номинирован Юра Борисов, победил Киран Калкин.

На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в районе печи сжигания. Причину пожара ведомство не уточнило.

Как выяснил «Ъ», правительство обсуждает продление субсидий для потребителей электроэнергии Дальнего Востока до 2035 года. Объем выделяемых средств могут зафиксировать на уровне 30 млрд руб. в год.

«Газпром» может продать долю в сборочном производстве космических аппаратов «Роскосмосу», сообщили источники «Ъ». Участие в проекте госкорпорации может обеспечить производство на нем спутников, в том числе для нужд федерального проекта.