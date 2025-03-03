Управление МЧС по Башкирии сообщило, что в Уфе горит нефтеперерабатывающий завод. Причину возгорания в ведомстве не назвали.

«Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания»,— сообщила пресс-служба управления МЧС «РИА Новости».

Как добавили в ведомстве, угрозы для жителей ближайших районов нет. На место пожара направили лабораторию для контроля состояния воздуха.

Уфимский НПЗ принадлежит компании «Башнефть». Telegram-каналы Mash и Baza публикуют записи с камер видеонаблюдения, на которых виден столб пламени. Интернет-проекты утверждают, что местные жители слышали взрыв.