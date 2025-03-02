Бастрыкин: Украина за три года атаковала 34 региона России

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона страны. Он добавил, что для атак использовалось в том числе оружие западного производства.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции»,— сказал Александр Бастрыкин ТАСС.

По словам председателя СКР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак в том числе беспилотники, тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии западного производства.

Александр Бастрыкин добавил, что в приграничных районах в результате атак ВСУ погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, среди которых 169 детей.

Минобороны России ежедневно сообщает об отражении атак со стороны ВСУ. В ночь на 1 марта силы ПВО уничтожили 48 беспилотников над восьмью регионами. В Тверской области фрагменты БПЛА попали в окно жилого дома. В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому объекту.