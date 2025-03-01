Ночью над территорией России сбили 48 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 марта силы ПВО работали в восьми регионах. Всего уничтожены 48 беспилотников.

Над Тверской областью, по данным ведомства, сбили 21 беспилотник. 11 БПЛА уничтожены над Крымом, еще пять над Брянской областью, по три БПЛА — над Белгородской и Ростовской областями, по два — над Смоленской и Липецкой, еще один — над Курской областью.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщал, что фрагменты БПЛА попали в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Жителей разместили в одном из образовательных учреждений города. В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому объекту, писал глава региона Вячеслав Гладков. Повреждена линия электропердач.