На ЗАЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Маршрут наблюдателей впервые прошел по территории России, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters Вид на ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

«В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора... Чтобы найти решение для безопасной смены команды агентства и сохранить ее присутствие на площадке, в течение февраля шли напряженные консультации, включая состоявшуюся в Москве встречу... между генеральными директорами МАГАТЭ и Росатома»,— рассказали на ЗАЭС.

В феврале ротация откладывалась дважды. 5 февраля в МИД Украины заявили, что срыв произошел «из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России». Через неделю, 12 февраля, российские власти обвинили вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле колонны с международными экспертами. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил информацию о том, что ротация экспертов задерживается из-за военной активности около ЗАЭС.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. С октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация готовит ЗАЭС к запуску. Позже генеральный директор МАГАТЭ заявил об уязвимости ядерной безопасности на ЗАЭС.