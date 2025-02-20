Ротация МАГАТЭ задерживается из-за военной активности около ЗАЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечают усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси неопределенность в урегулировании конфликта на Украине угрожает безопасности ядерного объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

«Очень сложно сейчас поймать "окно тишины", поэтому даже ротация экспертов была задержана. Ситуация с безопасностью вокруг станции может качнуться как в лучшую сторону, так и в обратную»,— сказал господин Гросси на пресс-конференции в Токио (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил мнение, что напряженная ситуация в районе ЗАЭС частично сдерживается из-за постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на объекте. Рафаэль Гросси подчеркнул, что для поддержания безопасности на станции необходимы контакты со всеми сторонами конфликт на высоком уровне.

12 февраля, на станции не состоялась ротация сотрудников МАГАТЭ. Российские власти обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле колонны с международными экспертами. 5 февраля, смена представителей также была отложена.

С октября 2022 года ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе — находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Все шесть энергоблоков станции сейчас находятся в состоянии «холодный останов». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация готовит ЗАЭС к запуску.

О миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».