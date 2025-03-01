Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что Россия победила в специальной военной операции (СВО), потому что «не была побеждена». По ее словам, никто не ожидал, что Россия «будет столь стабильной». Она убеждена, что население поддерживает правительство, и «люди справляются с новой реальностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло»,— сказала госпожа Кнайсль в интервью ТАСС.

Карин Кнайсль возглавляла министерство по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии в 2017–2019 годы. После она стала членом совета директоров и независимым директором «Роснефти». В августе 2023-го стало известно, что экс-министр переехала в рязанскую деревню Петрушево. Сама она рассказывала, что арендовала там небольшой домик, и обещала подумать о получении российского гражданства.

Сейчас госпожа Кнайсль работает в Геополитической обсерватории по ключевым вопросам развития России (G.O.R.K.I.), созданном на базе СПбГУ, из-за работы она переехала в Петербург. В апреле 2024-го она выступила с лекцией в Уральском федеральном университете. В июле она в Екатеринбурге презентовала прихожанам Храма-на-крови книгу «Реквием по Европе».