Мэр Евгений Писцов обвинил думу Березовского в «демонизации администрации»

Перед депутатами думы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) стоят задачи по «демонизированию администрации» муниципалитета и по искажению результатов деятельности управленческой команды города, заявил на заседании думы мэр Евгений Писцов. «В этом и причина конфликта, который создан не нами. Я работаю главой города уже с пятым составом думы, и никогда подобной ситуации в городе не было. Она создана абсолютно искусственно, высосана из пальца, под лозунгом "Вы нас не слышите" и "Трава не кошена", которые вам закрепили на знамена, и вы с ними ходите и ими машите»,— сказал глава муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Писцов подчеркнул, что вырубка леса в поселке Новоберезовский «никоим образом не связана с фамилией Писцов». «Вы знаете, что это было сделано благодаря решениям, которые были приняты, когда во главе города был Вячеслав Брозовский (депутат заксорания Свердловской области и генеральный директор группы компаний Brozex.— "Ъ-Урал"). Ведь вы же так и не сделали никаких корректировок и никаких поправок, вы поставили этот жупел на фамилии Писцов, потому что задача такая стоит»,— сказал он.

На вопросе по избранию главы муниципалитета 30 января депутаты думы Березовского отказались поддерживать кандидатуру действующего мэра Евгения Писцова. Конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов из 10 претендентов всего двух человек — господина Писцова и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. В ходе заседания думы госпожа Маслакова, которую называли «техническим» кандидатом, большинством голосов была избрана главой Березовского. Депутаты тогда пояснили корреспонденту «Ъ-Урал», что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». Позже госпожа Маслакова попыталась оспорить в суде решение думы, указав на нарушение избирательного законодательства. На собственную инаугурацию она не явилась, в ближайшее время в Березовском буду назначены перевыборы. До этого времени главой муниципалитета остается мэр Евгений Писцов.

Отмечалось, что на решение думы мог повлиять депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал» в правительстве региона, контролирует большинство депутатов местной думы. По словам собеседника, руководство области ведет с парламентарием консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым. «Я пришел с предложением, как можно получить поддержку депутатов и убедить их проголосовать за него, однако он абсолютно не стал слушать мои аргументы. Человек самостоятелен в своем выборе, если не хочет идти на компромисс, я не могу его переубедить, он же глава»,— сказал Вячеслав Брозовский.

Василий Алексеев, Березовский