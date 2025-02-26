До 3,62 млрд рублей увеличили дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год

Дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год увеличили на 281 млн руб. — до 3,62 млрд. Гордума 26 февраля согласовала рост доходов на 4,01 млрд руб. и расходов почти на 4,3 млрд руб.

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заседание городской думы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин пояснил, что дефицит увеличивают за счет остатков средств, сложившихся на 1 января. То есть, этот рост не приведет к увеличению муниципального долга.

Основную часть доходов и расходов увеличивают за счет межбюджетных трансфертов. Собственные доходы города выросли на 119 млн руб., за счет них в том числе выделят 46 млн руб. на монтаж умных остановок.

1,3 млрд руб. городских и областных средств закладывают на погашение долга АО «Нижегородский водоканал»; 616 млн руб. — на строительство сетей водоснабжения в Новинках; 329,5 млн руб. — на создание террасного парка в Почаинском овраге; 97 млн – на оплату долга перед работниками компании «НН СУ-620», строившей метро до станции «Стрелка»; 107 млн — на внедрение и содержание интеллектуальных транспортных систем; 91 млн руб. — на реставрацию здания музея Горького (ОКН «Дом Бурмистровой с интерьером»); 31 млн руб. — на перенос коммунальных сетей из-за строительства канатной дороги.

Помимо этого, увеличивают финансирование на горячее питание школьников, оплату педагогам за классное руководство, ремонт образовательных учреждений и другие расходы.

При этом 548 млн руб. расходов снимают с модернизации нижегородской станции аэрации и почти 37 млн руб. — с содержания кладбищ.

Ирина Швецова