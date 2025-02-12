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Власти выделят 97 млн рублей на погашение долга строителям метро «Стрелка»

В бюджет Нижнего Новгорода 2025 года закладывают 96,9 млн руб. на погашение долга по зарплате и компенсациям при увольнении работников ООО «Нижегородское строительное управление-620» (НН СУ-620). Об этом говорится в проекте изменений в городской бюджет, который гордума рассмотрит 26 февраля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эти расходы городу выделят из бюджета Нижегородской области — за счет резервного фонда правительства.

НН СУ-620 входило в одну группу с московским генподрядчиком строительства метро до станции «Стрелка» — ООО «Управление строительства-620» (УС-620) и выступало основным исполнителем работ.

В 2017 году субподрядчики и работники начали массово жаловаться на то, что НН СУ-620 не платит им. В том числе, из-за забастовки рабочих руководству НН СУ-620 пришлось брать кредит на 70 млн руб. для погашения долга по зарплате.

Для оплаты дополнительных работ по строительству станции к чемпионату мира по футболу 2018 года правительство области привлекло более 0,6 млрд руб. федеральных средств. Через несколько месяцев после открытия метро в отношении НН СУ-620 ввели процедуру наблюдения.

Привлеченные из федерального бюджета 645 млн руб. Нижний Новгород подрядчику так и не выплатил, и они ушли обратно в федеральную казну.

Права и обязанности подрядчика перешли к ООО «ПБ Инженер», аффилированному с директором «УС-620» Владиславом Костенко. В 2019 году «ПБ Инженер», тоже обанкротившееся, получило исполнительный лист на задолженность в размере 628 млн руб., но долго не могло добиться исполнения судебного решения. Затем требования предъявили к мэрии, и для их исполнения регион с 2022 года уже из собственных средств неоднократно выделял необходимую сумму. Однако из-за продолжающихся судебных разбирательств долг компании так и не перечисляли. Летом 2024 года муниципальный заказчик «ГУММиД» и «ПБ Инженер» договорилось о мировом соглашении, сократив сумму основного долга на 107 млн руб.

Ирина Швецова

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