Срок открытия моста через Почаинский овраг назовут после корректировки проекта

Как сообщили в ГУММиД Нижнего Новгорода, в связи с дополнительными инженерными изысканиями появилась необходимость корректировки проекта по строительству террасного парка в Почаинском овраге (его сметная стоимость составляет около 3 млрд руб.). «В декабре 2024 года проект с новыми проектными решениями был загружен в госэкспертизу. Рассчитываем получить ее заключение весной 2025 года», – сообщил муниципальный заказчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Ориентировочные сроки строительства нового пешеходного моста через Почаинский овраг вместо демонтированного также будут известны после утверждения скорректированной проектно-сметной документации. В Университетском переулке висит информационный плакат о том, что движение по мосту ориентировочно будет восстановлено 31 декабря 2024 года, однако это ошибочная информация для горожан.

В ГУММиД пояснили, что сейчас ведутся работы по устройству свайного поля для последующей установки ростверков (установлено 37 свай из 83), а далее будут возводиться опоры моста. Контракт по созданию террасного парка в Почаинском овраге в целом должен быть выполнен до ноября 2025 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», расходы на создание террасного парка уменьшили в бюджете 2025 года на 329,5 млн руб. В правительстве региона это пояснили судебными процессами с собственниками объектов, находящимися в границах создаваемого парка, а также необходимостью корректировки проекта.

Иван Сергеев