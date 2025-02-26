IBU не получал запрос МОК на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) не получал официального запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказали ТАСС в ведомстве. Накануне шведский телеканал SVT сообщал о призыве МОК допустить лыжников к участию в предстоящей Олимпиаде. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава UBI Олле Далин

Фото: Stefan ADELSBERGER / APA / AFP Глава UBI Олле Далин

Фото: Stefan ADELSBERGER / APA / AFP

«IBU не получал от МОК официального запроса на этот счет»,— уточнили в международной федерации. В комментарии SVT глава IBU Олле Далин подтвердил, что вопрос возвращения россиян и белорусов на Олимпийские игры не обсуждается, хотя МОК и пытался это реализовать.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с марта 2022 года. В 2023 году МОК начал продвигать идею о допуске спортсменов в нейтральном статусе. 15 россиян уже участвовали в летних Олимпийских играх в Париже в таком статусе.

В конце декабря о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе и с рядом ограничений объявили Международный союз конькобежцев и Международная федерация ски-альпинизма.

Подробности — в материале «Ъ» «Российские спортсмены получили прокатное удостоверение».